Un’altra settimana di caldo intenso coinvolgerà gran parte dell’Italia, con temperature che supereranno i 40 gradi e un’afa persistente destinata a mantenersi fino al weekend di Ferragosto. Secondo Antonio Sanò, fondatore di iLMeteo.it, l’anticiclone africano continuerà a dominare la scena, garantendo giornate soleggiate e temperature elevate quasi ovunque. Le regioni maggiormente colpite saranno il Lazio e la Toscana, dove si registreranno punte oltre i 40°C nelle pianure interne. Anche la Liguria sarà interessata da valori anomali per la zona, con temperature massime che raggiungeranno i 38-39°C nello Spezzino. La Pianura Padana non sarà da meno, con termometri che si porteranno diffusamente tra i 37 e i 39 gradi.

Le notti tropicali saranno una costante, specialmente sulle coste liguri, dove le temperature notturne difficilmente scenderanno sotto i 28-30°C, rendendo difficile il riposo. Durante la settimana, l’alta pressione africana manterrà condizioni di caldo intenso e cieli prevalentemente sereni. Solo le zone montuose potranno beneficiare di qualche temporale di calore, specialmente tra martedì e mercoledì, offrendo un po’ di sollievo locale. L’anticiclone inizierà a perdere forza solo verso la fine del mese, anche se una vera rinfrescata resta ancora incerta.

Le previsioni giorno per giorno

Martedì 12: Nord soleggiato, caldo e afa in aumento con temporali locali sulle Alpi; Centro caldo e soleggiato; Sud caldo e afoso in aumento.

Mercoledì 13: Nord caldo intenso e sole, occasionali temporali sui rilievi; Centro caldo con temporali isolati sull’Appennino; Sud molto caldo e soleggiato.