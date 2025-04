Che tempo farà nei prossimi giorni? Il sito iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani. Soffiano venti freddi, ma la pressione è in aumento. La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si potrà vedere spesso poco nuvoloso, ma una maggior presenza di annuvolamenti potrà interessare il settore alpino, prealpino e gli Appennini, ma senza fenomeni associati o degni di nota. Locali rovesci in Sardegna. Temperature sotto la media, mari mossi.

Il meteo giorno per giorno

Martedì 8. Al Nord: più nubi al Nordovest. Al Centro: soleggiato e fresco, ma con instabilità in Sardegna. Al Sud: bel tempo prevalente. Mercoledì 9. Al Nord: bel tempo, clima più mite di giorno. Al Centro: bel tempo, sempre instabile in Sardegna. Al Sud: poco nuvoloso. Tendenza: anticiclone, sole e clima via via più mite salvo temporanei rovesci pomeridiani.