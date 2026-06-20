Una nuova fiammata di caldo eccezionale investe l’Italia, con temperature ben oltre le medie stagionali e notti sempre più difficili da sopportare. L’anticiclone africano ribattezzato “Cerberus” continua a spingere aria rovente dal Nord Africa verso il bacino del Mediterraneo, espandendosi fino all’Europa centrale. La fase più intensa coincide con il periodo del solstizio d’estate, quando le ore di luce prolungate favoriscono un ulteriore accumulo di calore.

Secondo gli esperti, tra cui i meteorologi di riferimento, le criticità sono legate sia alla durata del soleggiamento sia alla persistenza della struttura anticiclonica. Le temperature massime potranno raggiungere i 38-39°C nelle aree interne del Centro-Nord, con picchi superiori. Ancora più problematiche le notti “super tropicali”, con valori che non scenderanno sotto i 25°C e punte di 27°C in Pianura Padana, rendendo difficile il recupero fisiologico. L’alta pressione potrebbe insistere per diversi giorni, mantenendo condizioni stabili e molto afose.

Le previsioni giorno per giorno

Domenica 21: tempo stabile e molto caldo, con temporali pomeridiani sui rilievi. Lunedì 22: persiste il sole, aumento delle temperature e afa diffusa. Tendenza: scenario bloccato con caldo estremo fino a fine mese, possibile cambiamento solo a inizio luglio.