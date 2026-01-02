Sono una coppia di francesi originari della Corsica, Jessica e Jacques Moretti, i proprietari del bar Le Constellation di Crans-Montana in Svizzera, teatro della strage di Capodanno. Stando a fonti di Le Figaro, la donna, che era presente sul posto al momento della tragedia, ha riportato ustioni al braccio, mentre il marito non c’era, impegnato in un altro locale della coppia sempre nel Canton Vallese.

La coppia, riferisce Nice-Matin, ha “perso alcuni membri del loro personale” e sono “profondamente turbati dall’accaduto”. I due avevano acquisito Le Constellation nel 2015, all’epoca in stato di abbandono, secondo il media corso Corse-Matin, trasformandolo in un locale molto frequentato soprattutto durante le feste. Il bar poteva accogliere fino a 300 persone all’interno e 40 all’aperto.