Una donna di 44 anni residente a Vicenza, Dolores Dori, è morta all’ospedale di Desenzano del Garda, nel Bresciano, dove nella serata di ieri è stata scaricata da un’auto e abbandonata con tre ferite da arma da fuoco all’addome.

Dolores è deceduta in ospedale

Indagano per omicidio i carabinieri di Brescia coordinati dal pm Francesca Sussarellu che stanno guardando anche fuori provincia per ricostruire la vicenda.

Gli inquirenti sperano di ottenere indicazioni dalle telecamere di sicurezza installate in strada e nella zona dell’ospedale di Desenzano.