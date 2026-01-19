Avrebbe rivolto degli insulti razzisti nei confronti di un dipendente di un bar a Ipanema, uno dei quartieri più lussuosi di Rio de Janeiro, in Brasile. Per questo una turista argentina, Agostina Páez, si è vista il passaporto sequestrato per ordine giudiziario. Come misura precauzionale, la donna, cui è vietato lasciare il Paese, indosserà un braccialetto elettronico alla caviglia.

In base alla versione resa alla polizia dalla vittima, la 29enne, che in Argentina è anche influencer digitale, avrebbe puntato il dito contro l’uomo, chiamandolo “nero” in modo dispregiativo e discriminatorio. Secondo il dipendente, la confusione è iniziata dopo una discussione su un presunto errore nella fattura. Per chiarire la situazione, l’uomo ha controllato le riprese delle telecamere di sicurezza e ha chiesto alla donna di aspettare lì. È stato in quel momento che la donna avrebbe iniziato a rivolgere insulti razzisti. L’uomo ha quindi filmato la scena e, nelle immagini, la giovane imita i gesti delle scimmie emettendo versi di animali in sua direzione. La ragazza da parte sua ha dichiarato che i camerieri le facevano gesti osceni e hanno cercato di ingannarla.