Un donna di 50 anni aveva chiamato un suo 25enne di origini colombiane per essere aiutata nelle pulizie domestiche. Il ragazzo, secondo quanto ricostruito dalla procura, invece di fare quanto richiesto dalla padrona di casa, anche lei straniera, avrebbe abusato di lei nella casa della vittima a Marsala, in Sicilia. L’episodio risale allo scorso maggio e ora il ragazzo è indagato per violenza sessuale e furto. A chiamare le forze dell’ordine era stato il figlio della donna, momentaneamente uscito e poi rientrato nell’abitazione, trovandosi davanti alla scena dell’abuso sulla madre.

Oltre alla violenza anche il furto

Al termine dello stupro, secondo gli inquirenti, il 25enne avrebbe anche sottratto oggetti preziosi e un computer dalla casa, prima di fuggire. Le telecamere di videosorveglianza della zona hanno però permesso di identificarlo. L’uomo, noto alle forze dell’ordine per rapina, estorsione, furto, resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia, era stato precedentemente già sottoposto a una misura cautelare di divieto di avvicinamento nei confronti di un’altra vittima per maltrattamenti, ma avrebbe compiuto il nuovo reato, aggravando la sua posizione penale. Le indagini proseguono ora per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e recuperare gli oggetti sottratti.