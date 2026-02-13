Kathy Ruemmler, responsabile legale di Goldman Sachs, ha annunciato ieri sera le sue dimissioni, dopo che alcune e-mail scambiate con Jeffrey Epstein hanno evidenziato uno stretto rapporto tra lei e il finanziere, arrestato nel 2019 per crimini sessuali e morto suicida in prigione il 10 agosto di quell’anno. Ruemmler, 54 anni, ex consulente legale della Casa Bianca di Obama, in una dichiarazione alla Cnn ha affermato: “La mia responsabilità è mettere al primo posto gli interessi di Goldman Sachs. Oggi ho informato con rammarico David Solomon della mia intenzione di dimettermi dall’incarico dal 30 giugno 2026″.

Da parte sua Solomon, Ceo di Goldman Sachs, ha dichiarato alla Cnn: “Durante il suo mandato, Kathy è stata una consulente legale straordinaria e le siamo grati per il suo contributo e i suoi validi consigli su una vasta gamma di questioni legali di grande rilevanza per lo studio. Essendo una delle professioniste più affermate nel suo campo, Kathy è stata anche una mentore e un’amica per molti dei nostri collaboratori, e ci mancherà. Ho accettato le sue dimissioni e rispetto la sua decisione”.

Amica e confidente di Epstein

Secondo quanto riportato dal New York Times, nei materiali pubblicati dal Dipartimento di Giustizia si rivelerebbe la sua lunga relazione con Epstein. Ruemmler e i rappresentanti di Goldman hanno affermato per anni di avere avuto un rapporto strettamente professionale con Epstein, ma email, messaggi e fotografie narrano qualcosa di diverso. Prima di entrare in Goldman nel 2020, Ruemmler era consulente, confidente e amica di Epstein, scrive ancora il Nyt, come dimostrano i documenti. Lo consigliava su come rispondere a domande difficili sui suoi crimini sessuali, parlava della sua vita sentimentale, lo consigliava su come evitare un’indagine mediatica poco lusinghiera e si rivolgeva a lui chiamandolo ‘tesoro’ e ‘zio Jeffrey’.

I regali tra spa e viaggi di lusso

Epstein, a sua volta, le avrebbe fornito consigli di carriera per il suo passaggio a Goldman, presentandola a noti imprenditori e ricoprendola di regali come trattamenti spa, viaggi di lusso e articoli di lusso come le borse firmate Hermès. In totale, Ruemmler è stata menzionata in oltre 10.000 documenti pubblicati dal Dipartimento di Giustizia. Il Nyt riporta inoltre parecchi dettagli, emersi dalla documentazione, che comproverebbero gli stretti rapporti tra Epstein e l’avvocata.