Un uomo statunitense di 60 anni ha sviluppato una rara condizione chiamata bromismo dopo aver consultato ChatGPT su come eliminare il sale dalla sua dieta. A raccontare l’episodio un articolo pubblicato sull’Annals of Internal Medicine.

Il bromismo, noto anche come tossicità da bromuro, era un disturbo riconosciuto agli inizi del XX secolo e si ritiene avesse contribuito a quasi un ricovero psichiatrico su dieci dell’epoca. Secondo il rapporto, l’uomo, preoccupato dagli effetti negativi del cloruro di sodio, ha chiesto a ChatGPT se fosse possibile sostituirlo e ha iniziato a assumere bromuro di sodio per tre mesi, nonostante il composto fosse storicamente utilizzato come sedativo e non per scopi alimentari.

I medici hanno sottolineato che la conversazione dell’uomo con l’IA non era disponibile, quindi non si poteva verificare l’esatto consiglio ricevuto. Tuttavia, testando ChatGPT, gli autori hanno osservato che anche la risposta dell’IA suggeriva il bromuro senza avvisi medici o domande sul motivo della richiesta, cosa che un professionista sanitario avrebbe fatto. Gli autori avvertono che ChatGPT e simili app possono “generare imprecisioni scientifiche, mancare di discussione critica e diffondere disinformazione”.

L’uomo, ricoverato per sospetta intossicazione, ha manifestato sintomi di bromismo come acne, sete e insonnia, oltre a paranoia e comportamento psicotico.