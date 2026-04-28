Choc a Cecima, in provincia di Pavia, dove il corpo senza vita di una ragazza è stato trovato oggi, 28 aprile, in fondo a una scarpata profonda circa 80 metri. A dare l’allarme è stata una persona che stava transitando nella zona e che ha notato il cadavere parzialmente visibile tra l’erba.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, insieme al medico legale e agli investigatori. Le operazioni si sono concentrate fin da subito sulla messa in sicurezza dell’area e sui primi rilievi tecnici. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, compresa quella dell’omicidio, mentre gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sulle indagini in corso.

Indagini in corso e identificazione della vittima

Le generalità della giovane non sono state ancora ufficialmente rese note, ma secondo le prime informazioni si tratterebbe di una ragazza di 22 anni residente a Voghera. La giovane risultava scomparsa da casa da alcuni giorni, elemento che ha immediatamente attirato l’attenzione degli investigatori. Il corpo potrebbe essere stato lì da uno o due giorni, secondo le prime valutazioni del medico legale.

Sul posto è presente anche il pubblico ministero della Procura di Pavia, che coordina le indagini insieme ai carabinieri. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita della ragazza e di capire se sia arrivata da sola nel punto in cui è stata trovata oppure se possa essere stata accompagnata da qualcuno.