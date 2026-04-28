Può il Presidente della Repubblica revocare una grazia già concessa? È l’interrogativo che torna al centro del dibattito istituzionale dopo il caso che coinvolge Nicole Minetti e che ha spinto il Quirinale a un’iniziativa considerata senza precedenti.

La lettera inviata dal Colle al ministero della Giustizia, con richiesta di verificare gli elementi che a febbraio avevano portato alla concessione della grazia per la condanna di tre anni e undici mesi dell’ex consigliera regionale, rappresenta un passaggio eccezionale. A muovere la Presidenza della Repubblica sarebbero state le incongruenze emerse sui giornali negli ultimi giorni, ritenute sufficientemente rilevanti da indurre Sergio Mattarella a chiedere accertamenti con “cortese urgenza”.

Dal Quirinale, del resto, è stato ricordato che il Colle non dispone di strumenti propri per svolgere indagini dirette. Con ironia, negli ambienti della Presidenza si è fatto notare che “Il Quirinale non manda i Corazzieri a fare indagini”, sottolineando come il compito istruttorio sulle domande di grazia spetti al ministero della Giustizia.

Dopo la richiesta del Capo dello Stato, il ministero guidato da Carlo Nordio si è attivato insieme alla Procura di Milano per verificare i presupposti che portarono all’originario parere favorevole alla misura di clemenza.

Lo scenario che viene valutato al Colle riguarda soprattutto l’ipotesi più delicata: se fossero accertate falsità o elementi non veritieri alla base della richiesta di grazia, l’atto presidenziale potrebbe essere considerato nullo. Ed è su questo terreno che si apre il vero nodo giuridico e istituzionale.

La grazia presidenziale e i limiti alla sua possibile revoca

Il tema non riguarda solo il caso specifico, ma tocca direttamente la natura della grazia come prerogativa costituzionale del Presidente della Repubblica. Proprio per questa sua natura, il provvedimento non può essere trattato come un comune atto amministrativo da annullare in autotutela.

Qui sta il cuore della questione. In linea generale, la normativa prevede un solo caso esplicito di revoca: quello della grazia condizionata disciplinata dall’articolo 681 del codice penale, quando il beneficio è legato al rispetto di precise condizioni. In caso di violazione, il provvedimento può essere ritirato.

Ma fuori da questo schema, il terreno diventa molto più incerto. Trasformare una grazia ordinaria in un atto potenzialmente reversibile aprirebbe un precedente delicatissimo, con implicazioni che andrebbero ben oltre il singolo caso.

Per questo la riflessione al Quirinale non è soltanto tecnica, ma anche istituzionale. Una revoca di questo tipo solleverebbe interrogativi profondi sul perimetro dei poteri presidenziali e sulla stabilità di un atto tradizionalmente considerato definitivo.

Se le verifiche confermassero che il provvedimento fu concesso su basi non fondate, il problema non sarebbe soltanto correggere un errore, ma capire se esista davvero uno strumento giuridico per farlo.

L’ipotesi del “controdecreto” e il precedente che potrebbe nascere

In questo scenario prende corpo una soluzione definita da molti osservatori “atipica”, ma che viene considerata nelle valutazioni in corso: il cosiddetto “controdecreto”.

L’idea si fonderebbe sul principio dell’atto contrario. In sostanza, se la grazia fosse stata concessa sulla base di elementi risultati poi falsi o viziati, non basterebbe una semplice rettifica. Servirebbe un nuovo decreto presidenziale, adottato con lo stesso iter e con le stesse forme previste per concedere la grazia, capace di invalidare il primo provvedimento.

Non si tratterebbe quindi di una revoca automatica, ma di un secondo atto formalmente autonomo, costruito per correggere il precedente. Una soluzione mai sperimentata finora e mai realmente vagliata nella prassi costituzionale italiana.

Ed è proprio questo a rendere il caso tanto delicato. Se i dubbi del Colle trovassero conferma nelle verifiche ministeriali, il tema non sarebbe più solo mediatico o politico, ma diventerebbe un possibile precedente istituzionale.