Nei giorni scorsi, in un mercato di Tokyo è stato venduto un tonno rosso da 243 chilogrammi per la cifra record di 510 milioni di yen, pari a circa 3,2 milioni di dollari. Di recente, in Giappone è stato battuto un altro primato, quello relativo alle pregiate ciliegie “Sato Nishiki” della prefettura di Yamagata. Una cassetta di queste ciliegie è stata infatti venduta a 1,8 milioni di yen al mercato di Toyosu, equivalenti a circa 10mila euro, vale a dire 140 euro per ogni singola ciliegia.

Ciliegie da record “fuori stagione”

Queste particolari ciliegie vengono solitamente vendute in occasioni di aste di lusso che non rappresentano il prezzo medio al consumo, ma fungono da termometro del prestigio delle eccellenze. Le ciliegie saranno infatti commercializzate online e saranno destinate a un mercato di nicchia sensibile alla qualità di alta gamma e al simbolismo del lusso che caratterizza questi prodotti giapponesi. “Quest’anno la gestione è stata particolarmente difficile a causa del meteo instabile. Vogliamo impegnarci al massimo per offrire un prodotto che soddisfi i nostri clienti”, ha dichiarato Kenichi Mannen, vicedirettore commerciale di JA Tendo Foods, l’azienda agricola che si è aggiudicata l’asta locale.

Le ciliegie giapponesi maturano tradizionalmente all’inizio dell’estate, eppure il debutto anticipato delle “Sato Nishiki” sul mercato è stato reso possibile dalla coltivazione che i media locali definiscono “forzata”, una tecnica che alterna un periodo di refrigerazione degli alberi, “simulando” l’inverno, seguito da una crescita protetta dei frutti in serra.