Un tiro in diretta per lanciare un messaggio: legalizzare la marijuana. È la gag del deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli, ospite del Pulp Podcast di Fedez. Il rapper prepara una “canna” e ironizza: “Onore a Bonelli”, mentre il politico rilancia: “Legalizziamola, è una patrimoniale contro le mafie”. Poi il gesto simbolico e la battuta finale: “E adesso Bonelli va a Porta a Porta”.