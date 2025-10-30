La procuratrice di Parigi, Laure Beccuau, ha confermato nella serata di ieri cinque nuovi arresti nell’ambito dell’inchiesta sul furto al museo del Louvre di 11 giorni fa. Tra loro ce n’è almeno uno che avrebbe partecipato direttamente al colpo: farebbe parte della banda dei quattro rapinatori che lo scorso 19 ottobre, dopo avere rubato i gioielli, sono fuggiti a bordo di due scooter. “Uno di loro era effettivamente uno degli obiettivi degli inquirenti, lo avevamo nel mirino”, ha precisato la procuratrice, aggiungendo che i gioielli, di un valore stimato di 88 milioni di euro, non sono stati ancora ritrovati.

Furto al Louvre, cinque nuovi arresti

La procuratrice Beccuau ha precisato che i cinque nuovi arresti sono stati effettuati a Parigi e nella Seine-Saint-Denis, la stessa banlieue in cui abitavano i due uomini fermati lo scorso fine settimana e ufficialmente indagati da ieri sera. Beccuau è stata prudente riguardo al ruolo dei cinque uomini arrestati, sottolineando però che “uno di loro era uno degli obiettivi chiave, poiché siamo in possesso delle tracce di Dna che lo riguardano e che, secondo le indagini, lo collegano al furto”. Poco prima dei nuovi arresti, nel pomeriggio di ieri la procuratrice di Parigi ha tenuto una conferenza stampa nella quale ha affermato che i due uomini catturati sabato, uno algerino e l’altro francese, “hanno parzialmente riconosciuto i fatti”. Si tratta di quelli entrati nella galleria di Apollo.

Tra i nuovi arrestati ci sarebbe almeno uno degli uomini che hanno manovrato il camion montacarichi per permettere ai complici di raggiungere il balcone del primo piano, ed entrare così nel museo dalla finestra. Per quanto riguarda i gioielli, invece, la procuratrice ha dichiarato: “Non sono ancora in nostro possesso. Voglio mantenere viva la speranza che vengano ritrovati e possano essere restituiti al museo del Louvre. Chiunque li acquistasse sarebbe colpevole del reato di ricettazione, c’è ancora tempo per restituirli”.