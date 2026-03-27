Una donna di 47 anni circolava indisturbata per le strade di Meta di Sorrento (Napoli) a bordo di una Fiat 500 bianca alla quale aveva apportato “alcune modifiche”. Nei giorni scorsi, la donna ha incrociato un veicolo dei carabinieri e ha cercato in tutti i modi di far passare inosservata la propria auto imboccando all’ultimo momento una strada secondaria. I carabinieri, però, si sono subito insospettiti e l’hanno fermata chiedendole spiegazioni riguardo alla targa del suo veicolo, coperta con alcuni volantini del supermercato.

Volantini sulla targa per eludere i controlli

La donna si è subito giustificata dicendo che voleva solo fare una passeggiata. Il suo obiettivo, però, era quello di eludere i controlli elettronici dei lettori targhe presenti in Costiera, evitando in questo modo l’arrivo di eventuali multe a casa. Dopo gli accertamenti, infatti, è emerso che l’auto era priva di assicurazione e carta di circolazione, e che la revisione era scaduta da diverso tempo. La donna è stata infine denunciata, mentre il suo veicolo “personalizzato” è stato sequestrato.