A Palermo, una donna di 40 anni ha trasformato la sua Fiat 500L in uno scuolabus abusivo, accompagnando minorenni a casa su richiesta dei loro genitori. La donna, proprietaria dell’auto, è stata scoperta e sanzionata dalla polizia del commissariato San Lorenzo di Palermo: durante un controllo gli agenti hanno scoperto che nella vettura, oltre alla donna alla guida, c’erano 14 bambini. Oltre ai piccoli passeggeri, l’auto conteneva anche una montagna di zaini e borse. Secondo quanto scoperto dagli investigatori, i bambini avevano età comprese trai i sette e i 10 anni.

Scuolabus abusivo

La donna ha poi spiegato di essere stata autorizzata dai genitori ad accompagnare i ragazzi a casa. Le sue dichiarazioni sono state confermate dai familiari degli alunni, che sono stati convocati e identificati nella sede del commissariato di polizia. Gli agenti hanno contestato alla guidatrice le violazioni previste dal codice della strada in materia di trasporto di persone, che sanziona il superamento del numero massimo consentito e il mancato rispetto delle condizioni di sicurezza. Gli studenti sono stati infine affidati ai genitori, mentre l’episodio è stato segnalato alla Procura per i minorenni di Palermo.