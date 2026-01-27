L’episodio è avvenuto durante un sopralluogo preliminare in Cisgiordania. Due carabinieri in servizio al Consolato generale d’Italia a Gerusalemme si trovavano vicino a Ramallah per preparare una futura missione degli ambasciatori dell’Unione europea in un villaggio sotto l’Autorità Nazionale Palestinese. A un certo punto sono stati avvicinati da un uomo armato in abiti civili, “presumibilmente un colono”, che ha puntato contro di loro un fucile mitragliatore. I militari, in borghese ma muniti di passaporti e tesserini diplomatici e a bordo di un’auto con targa diplomatica, sono stati costretti a fermarsi e “interrogati”. Seguendo le regole di ingaggio, hanno evitato qualsiasi reazione violenta. L’uomo ha poi passato loro una persona al telefono, mai identificatasi, che ha sostenuto che si trovassero in un’area militare e dovessero allontanarsi. Una successiva verifica con il Cogat, il comando militare israeliano per i Territori palestinesi occupati, ha però escluso che in quel punto esistesse un’area militare.

I carabinieri sono infine rientrati incolumi al Consolato e hanno riferito l’accaduto all’Ambasciata e alla catena di comando dell’Arma. Secondo altre ricostruzioni, il civile sarebbe uscito da un casolare indossando un giubbotto antiproiettile e la kippah, e avrebbe comunicato con loro solo tramite telefono.

Considerata la gravità dei fatti, su disposizione del ministro degli Esteri Antonio Tajani, l’ambasciata d’Italia a Tel Aviv ha presentato una nota verbale di protesta al governo israeliano, coinvolgendo il ministero degli Esteri, il Cogat, lo Stato maggiore delle Idf, la polizia e lo Shin Bet. Tajani ha inoltre chiesto la convocazione dell’ambasciatore israeliano in Italia per chiarimenti. Le reazioni politiche non si sono fatte attendere.

“I due carabinieri fermati illegalmente ieri da un colono israeliano in Cisgiordania sono stati fatti inginocchiare sotto il tiro di un fucile mitragliatore e ‘interrogati’ dal colono”, riferiscono fonti di governo.

Giuseppe Conte ha scritto: “È inaccettabile che […] due nostri carabinieri siano stati fatti inginocchiare da un colono e tenuti sotto il tiro delle armi… È un’offesa intollerabile ai nostri militari e alla nostra bandiera”. E ha aggiunto: “Convocare l’ambasciatore israeliano […] va bene ma non basta”. Duro anche il Partito Democratico, con Giuseppe Provenzano: “Non bastano proteste verbali… Servono gli atti che chiediamo da tempo”.