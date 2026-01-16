Un clochard di circa 40 anni e stato trovato morto stamani, probabilmente a causa del freddo, sotto un cavalcavia di via Padova a Milano. È il terzo senzatetto trovato morto a Milano negli ultimi giorni in cui le temperature sono particolarmente rigide. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato oltre agli operatori del 118.

Il 9 gennaio scorso era stata segnalata da alcuni passanti la presenza a terra di un clochard senza sensi nei pressi della stazione ferroviaria di Cadorna. I soccorritori e i carabinieri della stazione Duomo non avevano potuto fare altro che constatarne il decesso. Il pm di turno non ha ritenuto necessaria l’autopsia. La mattina del 5 gennaio un italiano di 34 anni era stato soccorso in via Impastato, nell’area del capolinea della M3 e del terminal bus al confine tra Milano e San Donato Milanese: qualche ora dopo, i medici avevano comunicato la morte per ipotermia.