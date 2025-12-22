Una grave tragedia ha colpito una comitiva di turisti lungo il fiume Nilo, in Egitto. Nella serata di ieri, intorno alle 19 ora locale, due navi da crociera turistiche sono entrate in collisione nei pressi di Esna, località situata a circa 50 chilometri da Luxor. L’impatto, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha provocato ingenti danni a una delle imbarcazioni coinvolte, la Royal Beau Rivage, con la distruzione di almeno quattro cabine. A bordo della nave si trovavano tra i 70 e gli 80 cittadini italiani, numero che le autorità stanno ancora verificando ufficialmente.

La vittima e la dinamica

Nell’incidente ha perso la vita Denise Ruggeri, cittadina italiana di 47 anni originaria de L’Aquila. Secondo una prima ricostruzione, la donna si trovava nella propria cabina al momento dell’urto e sarebbe caduta violentemente a causa dell’impatto. La caduta le avrebbe provocato un grave trauma, con la perforazione di un polmone, rivelatasi purtroppo fatale. La turista stava viaggiando insieme al marito, che è stato immediatamente assistito dalle autorità consolari.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è stato prontamente informato dell’accaduto e segue da vicino l’evoluzione della vicenda. La Farnesina ha comunicato che l’ambasciata e il consolato italiani sono in costante contatto con il coniuge della vittima e con il tour operator. È stato inoltre attivato il console onorario a Luxor per monitorare la situazione. Al momento non risultano altri feriti gravi tra i cittadini italiani presenti a bordo.