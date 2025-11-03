Lo scorso primo novembre stava facendo un’arrampicata sulle montagne lungo la falesia di Roccamorice, in Abruzzo. Improvvisamente, un masso staccatosi da una parente lo ha colpito, facendolo cadere per metri. Un incidente fatale per lo scalatore Stefano D’Anteo, 35enne di Montesilvano, appassionato ed esperto, che è morto sul colpo dopo la caduta. Altri due scalatori, raggiunti dai detriti, sono rimasti lievemente feriti.

L’arrivo dei soccorsi

I soccorsi sono partiti subito e sul posto è arrivato l’elisoccorso del 118 giunto, con a bordo il tecnico del Cnsas Abruzzo e l’equipe sanitaria. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche gli uomini del comando provinciale dei vigili del fuoco con squadre e mezzi dei distaccamenti di Pescara e Alanno e con il supporto del reparto volo. Il medico di turno non ha potuto far altro che constatare il decesso del 35enne. Dopo aver ottenuto il nulla osta da parte del magistrato, i vigili del fuoco e i tecnici del Soccorso Alpino hanno provveduto al recupero della salma, che è stata trasferita presso il campo sportivo di Roccamorice.