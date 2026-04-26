Un acquisto online da appena 15 euro si è trasformato in una scoperta inattesa per un uomo di 57 anni di Trostberg, in Baviera. Il protagonista della vicenda aveva comprato su un sito di annunci una vecchia cassaforte usata, senza immaginare che al suo interno fosse nascosto un tesoro. Durante l’installazione nel suo seminterrato, si è accorto di un piccolo scomparto segreto ricavato lateralmente al forziere. Aprendolo, ha trovato un lingotto d’oro da 250 grammi, dal valore stimato tra 32.000 e 33.000 euro.

L’uomo ha subito contattato la polizia di Trostberg, dichiarando di non voler tenere il prezioso ritrovamento. Gli agenti hanno avviato le verifiche e rintracciato il precedente proprietario della cassaforte. Secondo la sua versione, il forziere era stato venduto per conto del nonno novantenne, che avrebbe probabilmente dimenticato il lingotto nascosto nello scomparto.

Il caso ha sollevato anche un interrogativo legale: a chi appartiene un oggetto trovato dentro un bene venduto tra privati? Le autorità hanno chiarito che dipende da cosa sia stato effettivamente incluso nella vendita. In questo caso, il contenuto non era stato esplicitamente considerato, quindi la proprietà del lingotto resterebbe al precedente proprietario.

Alla fine, la vicenda si è chiusa senza conflitti. Il lingotto verrà restituito, mentre al compratore potrebbe essere riconosciuto un piccolo compenso come ringraziamento.