Maggio sarà un mese piuttosto complicato per quanto riguarda gli scioperi, con cinque mobilitazioni che potrebbero creare non pochi problemi per i trasporti e per chi viaggia. A maggio 2026, come segnala il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ci sono numerosi scioperi dei mezzi pubblici locali: si segnalano gli scioperi del 9/10 maggio a Napoli (EAV), del 15 maggio a Milano (ATM) e a Catania (AMTS). L’8 maggio, invece, sarà una giornata difficile per i pendolari trentini a causa dell’astensione dal lavoro del personale della principale azienda di trasporto locale.

Il calendario degli scioperi di maggio

Il 1° maggio il comparto istruzione e ricerca aderirà allo sciopero generale indetto da Usi-Cit, ma senza effetti sulle scuole, che resteranno chiuse per la festività. Nuove proteste sono previste invece per mercoledì 6 e giovedì 7 maggio, con due giornate di mobilitazione promosse dai Cobas Scuola e da Usb Pi. In questo caso al centro della contestazione ci sono soprattutto i test Invalsi previsti nella scuola primaria. I Cobas invitano il personale docente e Ata a scegliere il giorno di sciopero che possa incidere maggiormente sull’organizzazione scolastica. Le rivendicazioni riguardano salari, pensioni, investimenti e assunzioni, oltre alla critica delle riforme introdotte negli ultimi anni.

Gli altri due scioperi generali sono previsti per il 15 e il 16 maggio, proclamati da CSLE, e il 29 maggio, indetto da diverse sigle sindacali. In queste date saranno coinvolti anche i lavoratori del settore trasporti. Tra il 28 e il 29 maggio, invece, è previsto uno sciopero di 24 ore del settore ferroviario indetto da diverse sigle sindacali. Si prospetta dunque una giornata particolarmente nera, soprattutto considerando anche lo sciopero del trasporto aereo programmato per il 29 maggio (si fermerà l’intero settore incluso l’indotto).