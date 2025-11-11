Trentasette truffe, per un bottino complessivo di circa 800 mila euro. È questo il bilancio dell’attività criminale scoperta dalla polizia di Roma, che ha portato all’arresto di due uomini originari dell’hinterland napoletano. L’indagine, durata mesi, ha permesso di ricostruire un sistema di frodi ben organizzato, basato su due dei più noti stratagemmi: quello del “finto nipote in difficoltà” e quello del “pacco postale”. Le vittime, per lo più persone anziane e sole, venivano scelte con cura e contattate telefonicamente con messaggi di emergenza che simulavano incidenti o guai giudiziari a carico di presunti familiari.

Il modus operandi dei truffatori

Il meccanismo era collaudato. Uno dei complici telefonava fingendosi un parente in pericolo, spesso con voce tremante e toni disperati, raccontando di essere coinvolto in un incidente o di dover pagare una cauzione per evitare la prigione. Pochi minuti dopo entrava in scena il secondo uomo, che si presentava alla porta della vittima come corriere o incaricato delle poste, autorizzato a ritirare denaro e gioielli per “salvare il nipote”. In pochi istanti il raggiro si consumava e i malviventi sparivano con il bottino, lasciando gli anziani increduli e senza risparmi.

Le indagini e gli arresti

Le forze dell’ordine hanno lavorato per mesi incrociando tabulati telefonici, filmati di videosorveglianza e dati satellitari dei veicoli utilizzati dai truffatori. Proprio questi elementi, insieme alle immagini trovate nei cellulari sequestrati – raffiguranti denaro e preziosi sottratti alle vittime – hanno consentito di chiudere il cerchio e identificare con certezza i responsabili. Il riconoscimento degli oggetti rubati ha fornito l’ultima conferma, permettendo alla Procura di attribuire ai due complici 37 episodi di truffa ed estorsione, avvenuti tra Roma e la provincia. Entrambi sono ora in carcere, accusati di un’attività criminale che ha seminato paura e solitudine tra gli anziani della Capitale.