Prima avrebbe conosciuto due donne su un siti d’incontri, poi avrebbe somministrato loro potenti farmaci oppioidi, per ridurne la lucidità e abusare sessualmente di loro durante lo stato di incoscienza. Per questo, un 34enne di Bergamo è stato arrestato dai carabinieri che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip. L’uomo, in carcere dallo scorso venerdì, è accusato di violenza sessuale aggravata, atti persecutori, cessione di sostanze stupefacenti e violenza privata.

Le donne filmate e anche ricattate

L’indagine è partita proprio a seguito della denuncia delle due donne: lui le aveva conosciute su siti d’incontri dove utilizzava identità fittizie e al primo appuntamento, dopo aver narcotizzato le vittime e abusato di loro, le avrebbe anche filmate, ricattandole e minacciandole poi di diffondere i video qualora lo avessero denunciato. Una delle due è stata poi anche oggetto di stalking: l’uomo si presentava sotto casa sua e la minacciava telefonicamente e anche tramite l’hackeraggio del suo cellulare per poterne leggere le conversazioni.

La prima perquisizione a febbraio

Già a febbraio l’abitazione del 34enne era stata perquisita ed erano stati trovati farmaci oppioidi che erano stati regolarmente prescritti dal medico a un suo famigliare per problemi di salute. Nonostante l’inizio delle indagini a suo carico e la perquisizione, l’uomo ha continuato a contattare le vittime minacciandole di diffondere contenuti privati. I carabinieri di Bergamo lanciano anche un appello a eventuali ulteriori vittime di farsi avanti qualora non avessero ancora denunciato l’accaduto.