Daniele Stefanucci, controllore del Cotral e consigliere comunale di Fratelli d’Italia ad Acuto, in provincia di Frosinone, è stato aggredito e picchiato da un passeggero al quale aveva chiesto di esibire il biglietto. L’episodio è avvenuto lunedì 13 ottobre sul bus che collega Fiuggi con Anagni. Stefanucci è stato colpito da un uomo di nazionalità straniera con calci e pugni al viso, riportando diverse lesioni e una sospetta frattura del setto nasale. L’aggressore, dopo aver tentato la fuga, è stato rintracciato dai carabinieri di Anagni, mentre Stefanucci è stato trasportato in ospedale.

“Un gesto vile e ingiustificabile”

L’episodio ha suscitato le reazioni del mondo politico. Il deputato Massimo Ruspandini ha espresso sdegno per l’accaduto e solidarietà al controllore: “Questo episodio è l’ennesimo di una lunga serie di violenze gratuite contro i lavoratori del trasporto pubblico, costretti a operare in condizioni sempre più difficili. Violenza e prevaricazione non vinceranno: a lui va la solidarietà mia e di tutto il Partito”.

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha definito il gesto “vile e ingiustificabile”, assicurando pieno sostegno al personale Cotral. “La sicurezza degli operatori del trasporto pubblico è un’assoluta priorità”, ha affermato Rocca, che poi ha annunciato che la Regione sarà parte civile nel procedimento penale a carico dell’aggressore: “Chi aggredisce un lavoratore pubblico aggredisce l’intera comunità. La Regione Lazio sarà sempre dalla parte di chi lavora con serietà e coraggio al servizio dei cittadini”.