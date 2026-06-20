Notte di violenza a Torino, dove una coppia di conviventi è stata aggredita all’interno della propria abitazione da un gruppo composto da quattro uomini e una donna, poi arrestati dai carabinieri del nucleo radiomobile. I cinque, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbero tra i 20 e i 59 anni e sarebbero tutti residenti in città e già noti alle forze dell’ordine.

La ricostruzione

L’episodio si è verificato poco prima della mezzanotte, quando il gruppo si è presentato sotto casa della coppia chiedendo che l’uomo scendesse in strada per un chiarimento. Alla base della richiesta ci sarebbero vecchi rapporti di conoscenza tra la vittima e uno dei componenti del gruppo. Nel giro di pochi minuti, però, la situazione è degenerata.

Prima l’uomo sarebbe stato aggredito all’esterno dell’abitazione, poi la violenza si sarebbe estesa anche alla compagna. Successivamente, gli aggressori si sarebbero introdotti nell’appartamento, mettendolo a soqquadro, danneggiando arredi e suppellettili e portando via alcuni telefoni cellulari.

Dopo l’allarme, i carabinieri hanno rintracciato il gruppo in un chiosco della zona, bloccandolo con l’intervento di più pattuglie del nucleo radiomobile. I cinque sono stati condotti in caserma e successivamente trasferiti nel carcere “Lo Russo e Cotugno”, in attesa dell’udienza di convalida.

Dovranno rispondere, in concorso, di rapina aggravata, lesioni personali e danneggiamento. La coppia ha riportato ferite lievi, medicate dal personale del 118 intervenuto sul posto. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire il movente esatto dell’aggressione e la dinamica completa dei fatti.