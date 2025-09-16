Per quasi una settimana, una coppia di anziani australiani ha inconsapevolmente tenuto sul frigorifero un biglietto del Powerball che valeva una fortuna. Solo dopo diversi giorni hanno scoperto di essere tra i vincitori dell’estrazione del 4 settembre, che metteva in palio oltre 50 milioni di dollari. I due coniugi, residenti a Brighton, sobborgo di Melbourne, detenevano infatti uno dei quattro tagliandi vincenti di prima divisione, dal valore di 13 milioni di dollari ciascuno.

Secondo quanto spiegato dal fornitore ufficiale di biglietti, The Lott, i vincitori non erano registrati al sistema Lott Members Club: per questo i funzionari non hanno potuto avvisarli direttamente, dovendo attendere che fossero loro stessi a controllare la giocata.

Lo shock e i progetti con il montepremi

Quando finalmente hanno verificato i numeri stampati sul biglietto, la sorpresa è stata enorme. “Sono sotto shock – ha raccontato la donna –. È incredibile. Non ne avevamo idea, e per tutto il tempo il biglietto è rimasto lì, sul nostro frigorifero”. La coppia ha spiegato di essere stata troppo impegnata per controllare subito i risultati dell’estrazione, rischiando di non accorgersi in tempo della vincita.

Ora, con 13 milioni di dollari a disposizione, i due hanno dichiarato di voler pensare prima di tutto ai figli e ai nipoti, senza dimenticare il sogno di acquistare una piccola casa. “Non so se continuare a lavorare o andare in pensione – ha aggiunto la donna –. Ho dovuto cambiare radicalmente i miei programmi”. Un cambiamento che, come hanno confessato, richiederà tempo per essere pienamente assimilato.