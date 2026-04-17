Gli studenti del liceo classico Minghetti di Bologna hanno occupato la scuola per protestare contro alcuni episodi avvenuti nell’istituto scolastico, tra cui un’iniziativa organizzata dall’Accademia militare nelle scorse settimane che aveva già suscitato le proteste degli studenti. “Vediamo entrare sempre di più nelle nostre scuole – scrivono gli studenti nel documento con il quale hanno proclamato l’occupazione dell’istituto – la propaganda del governo Meloni, complice di genocidi e guerre imperialiste portate avanti da Stati Uniti e Israele, infatti al Minghetti abbiamo visto sionisti, senatori di Fratelli d’Italia e corsi con militari, chiamati senza alcun confronto con gli studenti, e volti ad arruolare studenti da mandare a combattere e morire per gli interessi della classe dirigente”.

“Inoltre – fanno sapere ancora – il governo Meloni cerca di mettere a tacere chi si oppone a questo presente di guerra e che minaccia il futuro delle nuove generazioni, con politiche repressive come il ddl 1660, il nuovo pacchetto sicurezza e il ddl Gasparri che rende illegale la critica allo stato di Israele. Questo clima repressivo entra anche nelle nostre scuole dove vediamo sospensioni, denunce e voti abbassati per chi si mobilita”.