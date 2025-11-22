Il governo francese ha diffuso sui propri canali ufficiali il manuale “Tous responsables. Face aux risques, agissons”, una guida pensata per aiutare i cittadini a fronteggiare situazioni critiche come minacce terroristiche, crisi epidemiche o conflitti armati. Pubblicato online sui siti del Ministero dell’Interno e del Segretariato generale della difesa e della sicurezza (Sgdsn), l’opuscolo conta 27 pagine tra testi e illustrazioni, e si presenta come un vero kit di sopravvivenza moderno.

Nato durante l’emergenza Covid e rilanciato lo scorso inverno, il progetto si ispira ai programmi di preparazione civile già adottati in Svezia e Finlandia, ampliando però il campo d’azione a ulteriori scenari di rischio.

Cosa contiene il kit di emergenza consigliato

La prima direttiva del manuale è di predisporre un kit d’emergenza in grado di garantire autonomia per almeno 72 ore. Tra le raccomandazioni compaiono sei litri d’acqua a persona, scorte alimentari a lunga conservazione, una cassetta di pronto soccorso, medicinali essenziali, una radio a batterie, indumenti caldi, una torcia, denaro contante e copie dei documenti personali da conservare in una custodia impermeabile. L’opuscolo fornisce inoltre indicazioni precise sul comportamento da adottare in caso di crisi energetica, pandemia, disastri naturali, incidenti industriali o nucleari, cyberattacchi e atti terroristici.

La lotta alla disinformazione e l’appello alla lucidità

Una parte significativa del manuale è dedicata al contrasto delle fake news, amplificate dall’uso crescente dell’Intelligenza artificiale nella creazione di video e contenuti falsi. Parigi richiama i cittadini a mantenere una rigorosa “igiene digitale” e a evitare la diffusione di informazioni non verificate.

L’opuscolo sottolinea che il contesto internazionale attuale rende plausibile l’impiego delle forze armate anche all’estero e avverte che il Paese potrebbe essere oggetto di operazioni ibride. “Avere coscienza della realtà non significa cedere all’allarmismo”, recita il testo, ricordando che la Francia resta una potente nazione nucleare, ma che la preparazione civile resta essenziale per affrontare qualsiasi scenario.