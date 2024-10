Una 19enne è stata uccisa la notte scorsa a Costa Volpino, in provincia di Bergamo. La giovane è stata accoltellata. Il corpo, raccontano le agenzie, è stato trovato oggi all’alba in un appartamento in via Nazionale. Sul posto i carabinieri indagano per accertare la dinamica del delitto, il movente e le responsabilità.

Le prime notizie

Secondo quanto si è appreso, la ragazza, di nazionalità italiana, è stata aggredita nel suo appartamento di Costa Volpino, in un condominio di via Nazionale, vicino al Municipio, da una persona durante la notte scorsa. Dai primi riscontri non si tratterebbe di una rapina finita in omicidio. Gli investigatori indagano in particolare tra le conoscenze della vittima.