Il Tribunale di Sion, in Svizzera, ha dato il via libera alla convalida per tre mesi dell’arresto cautelare di Jacques Moretti, titolare del Constellation, a Crans-Montana, in cui è divampato il rogo in cui sono morte 40 persone. I giudici confermano per l’imprenditore “l’esistenza di un pericolo di fuga, unico rischio invocato dal Ministero Pubblico”, si legge nelle motivazioni di convalida dell’arresto. L’interrogatorio di garanzia si è svolto stamane presso il Tribunale di Sion per la conferma della misura cautelare in carcere eseguita venerdì scorso dopo l’interrogatorio da parte della procura generale del Vallese.

L’inchiesta romana

I pm di Roma che indagano sulla strage di Crans-Montana sono al lavoro per inviare una rogatoria all’autorità svizzere per chiedere in primo luogo la lista degli indagati e gli atti relativi agli interrogatori e l’attività istruttoria svolta in questi giorni. Al momento il fascicolo avviato a piazzale Clodio, in cui si ipotizza l’omicidio colposo, lesioni colpose e incendio, è contro ignoti. La trasmissione degli atti dalla Svizzera porterà all’iscrizione nel registro di Jacques e Jessica Moretti, i due gestori del club Costellation teatro della tragedia, e di eventuali altre posizioni.