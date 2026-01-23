Il Tribunale di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del Constellation, a Crans-Montana, dove a Capodanno sono morte 40 e persone e 116 sono rimaste ferite. L’uomo – assieme alla moglie Jessica Maric – è indagato per omicidio, lesioni e incendio colposi. L’uomo, che ha pagato una cauzione di 200 mila franchi, sarà comunque sottoposto a misure cautelare come l’obbligo di firma e la consegna dei documenti di identità.

La decisione del Tribunale delle misure coercitive è stata presa “a seguito di una nuova valutazione del rischio di fuga – si legge nelle motivazioni – e dopo aver esaminato l’origine dei fondi e la natura dei rapporti tra l’imputato e la persona che ha versato” la cauzione di 200mila euro. Si tratterebbe di un “suo amico stretto”, che ha chiesto l’anonimato. Lo stesso tribunale non ha ritenuto necessario di imporre a Jacques Moretti il braccialetto elettronico, come invece aveva chiesto la procura generale del Vallese. Le “misure classiche” applicate sono infatti il divieto di lasciare il territorio elvetico, l’obbligo di depositare tutti i documenti d’identità e di soggiorno presso il Ministero Pubblico, l’obbligo di presentarsi quotidianamente presso un posto di polizia, oltre che la cauzione.

I legali dei proprietari del Constellation, Yaël Hayat, Nicola Meier et Patrick Michod, dopo la liberazione hanno dichiarato: “I coniugi Moretti prendono pienamente atto della decisione resa e degli obblighi che essa impone. Jessica e Jacques Moretti continueranno ora a rispondere insieme a ogni richiesta delle autorità. I loro pensieri restano costantemente rivolti alle vittime di questa tragedia”.

Melon: “Indignata, Governo chiederà conto ad autorità svizzere”

“Sono indignata dalla notizia della scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation di Crans-Montana. La considero un oltraggio alla memoria delle vittime della tragedia di Capodanno e un insulto alle loro famiglie, che stanno soffrendo per la scomparsa dei loro cari. Il governo italiano chiederà conto alle autrorità svizzere”. Lo scrive su X la premier Giorgia Meloni.

Sulla stessa riga il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini che su X scrive: “Vergogna!”. Per l’altro vicepremier Antonio Tajani invece, la scarcerazione è un oltraggio alle famiglie: “Non ho parole per commentare la scarcerazione in Svizzera di Jacques Moretti. È un atto che rappresenta un vero oltraggio alla sensibilità delle famiglie che hanno perso i loro figli a Crans-Montana, che non tiene conto del lutto e del dolore profondo che queste famiglie condividono con il Popolo italiano. Rafforzeremo il nostro sostegno e la nostra solidarietà ai genitori delle vittime di questa incredibile sciagura. Continueremo a collaborare affinché le autorità svizzere accertino la verità e le responsabilità di quanto accaduto”, conclude Tajani.