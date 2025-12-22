Li hanno trovati chiusi in un barattolo con la scritta “portami a casa”. Chi possedeva i due criceti li ha lasciati al freddo in un parco, probabilmente confidando nella bontà di qualche passante. Fortunatamente per i piccoli roditori così è stato. Come si legge su Il Dolomiti, a trovarli la mattinata del 21 dicembre 2025 è stata prima una coppia che passeggiava per i giardini Milano di Rovereto (Trento). I due si sono poi affidati a un negozio della città, chiedendo al titolare se poteva occuparsi della questione e hanno poi diffuso un appello sui social.

“Complimenti a chi ha lasciato questo barattolo con dentro due piccoli criceti. Al freddo – si legge sui social – grazie al negozio di animali Naturamica di Rovereto che li ha accolti”. Non si tratterebbe di un caso isolato, come ha spiegato il negoziante al quotidiano: “E’ già successo, non più di una settimana fa. Sono due criceti adulti e resteranno con me fino a quando non troveranno una famiglia. La scorsa settimana in pochi giorni abbiamo ‘risolto il problema’. Sono sicuro che accadrà di nuovo”. “Il barattolo è lo stesso – aggiunge – le modalità sono le stesse. Secondo me è una famiglia i cui criceti si sono riprodotti e che ora non sa più dove mettere i cuccioli”.