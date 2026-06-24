Nei giorni scorsi, durante un servizio di vigilanza ambientale, i Carabinieri del Nucleo “Parco” di Mammola hanno individuato un cane vagante lungo la Strada Provinciale 5, nel territorio del comune di Cinquefrondi. L’animale si trovava in località Monte Cucolo, all’interno dell’area del Parco Nazionale dell’Aspromonte, e appariva visibilmente disorientato.

Si trattava di un esemplare di Epagneul Breton, che si muoveva in una zona potenzialmente pericolosa sia per la viabilità sia per le condizioni ambientali del contesto boschivo.

Il salvataggio e la riconsegna alle autorità competenti

I militari sono intervenuti rapidamente mettendo in sicurezza il cane per evitare rischi ulteriori. Successivamente è stato verificato la presenza del microchip identificativo, così da risalire al proprietario e attivare le procedure previste.

Sono stati coinvolti il Servizio Veterinario competente e gli enti territoriali, che hanno coordinato il recupero dell’animale. Il cane è stato infine affidato al personale del canile convenzionato con il Comune di Cinquefrondi per le cure e la gestione del caso.

L’intervento rientra nelle attività di tutela ambientale e di controllo del territorio svolte dai Carabinieri Forestali all’interno del Parco Nazionale dell’Aspromonte, con particolare attenzione alla sicurezza della fauna e alla salvaguardia dell’area protetta.