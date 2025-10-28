Una donna di origini brasiliane è stata uccisa a coltellate a Castelnuovo del Garda, nel Veronese. Autore del femminicidio sarebbe il suo compagno, un connazionale. L’uomo è già stato fermato e arrestato dai Carabinieri, che stanno procedendo con i rilievi. L’allarme è stato lanciato da alcuni amici della vittima che non la sentivano più da sabato e si sono preoccupati perché lei non rispondeva alle chiamate ed ai messaggi. Questa mattina è stato scoperto il corpo senza vita nella casa di Castelnuovo del Garda, colpito da numerose coltellate.

La denuncia ritirata un anno e mezzo fa

Un anno e mezzo fa la donna sarebbe andata a vivere nell’appartamento che l’uomo aveva comprato in precedenza. Da quanto si è appreso, la vittima in passato aveva già chiamato i carabinieri per maltrattamenti domestici, ma poi aveva ritirato la denuncia. E proprio a causa del clima familiare violento alla donna – su richiesta del padre – era stato tolto l’affidamento della figlia avuta da una precedente relazione. Gli investigatori del Ris dei Carabinieri stanno procedendo con gli accertamenti e sarà il medico legale a stabilire data e ora del decesso. Risulta che al momento della scoperta del cadavere in casa non c’era il compagno.