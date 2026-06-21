La Peste Nera del XIV secolo ha ridisegnato il paesaggio forestale in Italia
Quando la Peste Nera decimò la popolazione europea nel XIV secolo, l’improvviso crollo demografico concesse alla natura una straordinaria tregua. Meno braccia umane significarono meno pascoli e coltivazioni, innescando in Italia una rapidissima rinaturalizzazione, guidata dalle foreste di querce.
Lo studio
A svelare questo antico polmone verde è uno studio internazionale guidato dall’Università della Tuscia e pubblicato su Pnas. Analizzando i cerchi di crescita e datando al radiocarbonio il legno di lecci sull’isola di Montecristo e di roveri in Aspromonte, i ricercatori hanno scoperto che moltissimi alberi si sono insediati proprio tra il 1400 e il 1650.
La risposta degli ecosistemi è stata però asimmetrica: a Montecristo, complice un clima più umido, si è registrato un vero e proprio boom di nuovi alberi tra il 1407 e il 1486. In Aspromonte, a quote montane più elevate, il recupero è stato invece più lento e progressivo, resistendo persino a successive fasi di aridità.
La ricerca non solo evidenzia la resilienza e l’eccezionale longevità di queste piante – capaci di sfiorare i mille anni di età – ma dimostra come l’attuale paesaggio forestale italiano custodisca, nei suoi esemplari più antichi, la memoria biologica di una delle più grandi tragedie della storia umana.