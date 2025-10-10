Una giovane di 25 anni è stata arrestata a Reggio Calabria con l’accusa di aver ucciso, soffocandoli, i suoi due neonati appena partoriti e di averne occultato i corpi in un armadio della casa di famiglia, nel quartiere Pellaro. E la Procura le contesta anche la soppressione di cadavere di un altro bambino, nato tre anni fa. Il gip ha disposto per lei gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Le indagini

Le indagini, condotte dalla Squadra mobile, sono partite nel luglio 2024, quando i genitori della ragazza scoprirono i corpicini avvolti in una coperta, allertando immediatamente la polizia. Dagli accertamenti è emerso che la 25enne si trovava sola in casa tra le 19 e le 20.30 dell’8 luglio, orario in cui avrebbe partorito e ucciso i gemellini. Le autopsie hanno confermato che i neonati erano nati vivi e morti per soffocamento. Gli investigatori hanno inoltre scoperto, analizzando i messaggi scambiati con il fidanzato, che nel 2022 la giovane avrebbe già vissuto una gravidanza conclusa con la soppressione del neonato. Il compagno è ora indagato per favoreggiamento. I genitori della ragazza, risultati estranei ai fatti, hanno raccontato che poco prima del ritrovamento la figlia era stata ricoverata per una forte emorragia, negando però di essere mai stata incinta.