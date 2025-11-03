Ha preso a calci e pugni la sua ex davanti alle loro bambine mentre erano in un centro commerciale milanese. Poi l’uomo, che nel momento dell’aggressione era anche in stato di ebrezza, è andato in osteria a fare l’aperitivo e lì è stato arrestato dalle forze dell’ordine, con l’accusa di stalking. L’episodio è accaduto lo scorso sabato pomeriggio verso le 15.30.

Il drink dopo l’aggressione in osteria

Il 43enne, già noto alle polizia, ha picchiato la donna mentre lei stava facendo la spesa in un centro commerciale vicino al Gallaratese, in compagnia delle loro figlie. Quando le ha viste tutte e tre insieme, lui è andato in escandescenze e non appena ha incrociato la 32enne, con le bambine di 5 e 9 anni, ha alzato le mani contro la donna dandole pugni al volto e dei calcio. Alcuni passanti hanno assisto alla scena facendo scattare l’allarme, mentre l’uomo si è allontanato come niente fosse. Poco dopo è stato rintracciato dagli agenti vicino al centro commerciale in un’osteria, dove se ne stava seduto bevendo un drink.