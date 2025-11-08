Nella notte fra il 17 e il 18 aprile 2025 una tassista donna di nazionalità cinese era stava prima rapinata del cellulare e di 9mila euro, poi strangolata e colpita in faccia da un uomo, che le aveva sparato con la sua calibro 9, causandole un trauma cranico con ritenzione del proiettile e serio pericolo di vita, nonché conseguenti limitazioni dei movimenti del rachide cervicale.

L’arresto del connazionale della vittima, un 35enne in fuga dall’Italia

Ora la squadra mobile di Prato ha fermato e sottoposto a fermo per tentato omicidio e rapina a mano armata un 35enne della Cina, che gli inquirenti considerano l’autore della cruenta aggressione ai danni della tassista abusiva. La procura ha disposto il fermo di indiziato di delitto perché il 35enne stava per scappare dall’Italia e inscrive l’aggressione nelle dinamiche criminali in atto dentro la comunità di immigrati locale. Il 35enne è stato arrestato anche con l’accusa di detenzione di stupefacenti poiché nelle perquisizioni a casa e nel garage gli hanno trovato nove chili di droga di vario tipo (anfetamina, exctasy, Mdma, oppiacei e hashish), per un valore allo spaccio di 200.000 euro.