Roma in queste ore sta assistendo ad un momento di grande tensione e preoccupazione: un palazzo è crollato all’improvviso. La tensione è altissima

Via Cavour è diventata un ammasso di macerie e fumo: è qui che in questi minuti si cerca di trarre in salvo le persone intrappolate sotto le macerie di un edificio crollato al suolo. Il panico in una delle zone più antiche della Capitale è alle stelle e si sta cercando di capire cosa sia successo. Il crollo è avvenuto in pieno centro storico, a pochi passi dai Fori Imperiali, in una delle aree più frequentate da residenti e turisti. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno immediatamente avviato le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.

Purtroppo c’è stato un crollo improvviso” – racconta una persona del posto – “Abbiamo visto prima una parte che è cascata giù e, dopo altri dieci minuti, c’è stato anche un crollo interno. Fortunatamente è uscita una persona ma dicono che ci sono altre quattro persone al suo interno“.

Si tratta della Torre dei Conti in Largo Corrado Ricci, in fase di ristrutturazione: una costruzione risalente al XIII secolo, eretta per volere della potente famiglia Conti di Segni e più volte restaurata nel corso dei secoli. Il cedimento, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe interessato una porzione della struttura, ma l’entità dei danni e la stabilità del resto della torre restano ancora da valutare.

Cosa sappiamo dalle prime ricostruzioni

Le prime immagini diffuse sui social mostrano una nuvola di polvere sollevarsi tra i palazzi, mentre sirene e mezzi di emergenza convergono lungo via Cavour.

Al momento non ci sono ancora informazioni ufficiali sul numero esatto delle persone coinvolte, ma si teme che all’interno della struttura potessero trovarsi alcune persone al momento del crollo. Le autorità stanno invitando la cittadinanza a evitare la zona per agevolare i soccorsi e le operazioni tecniche in corso. (In aggiornamento)

Il video del crollo e i salvataggi

L’allarme è scattato poco dopo le 10 del mattino di oggi 3 novembre. Alcuni passanti hanno raccontato di aver sentito un forte rumore, seguito da un tremore e da una grande nube di polvere. Intrappolate sotto le macerie, 4 persone, tutte estratte senza danni, fortunatamente dai soccorsi.

Gli ultimi aggiornamenti segnalano un uomo ricoverato al San Giovanni. Secondo quanto confermato dai soccorritori, l’uomo rimasto intrappolato sotto le macerie è stato estratto vivo dopo un delicato intervento dei vigili del fuoco. Si tratta di un operaio di 64 anni, che ha riportato un trauma cranico ed è stato immediatamente trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni. Le sue condizioni sono gravi ma stabili, e al momento si trova sotto osservazione medica.

Altri tre operai, che si trovavano sulle impalcature di sostegno al momento del cedimento, sono rimasti bloccati a diversi metri d’altezza ma sono stati recuperati in sicurezza grazie all’intervento di un’autoscala. Nessuno di loro ha riportato ferite e, dopo le prime verifiche, sono stati affidati al personale sanitario per accertamenti precauzionali. (In aggiornamento)

La presenza del sindaco

Sul posto è intervenuto anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri con il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli che hanno seguito da vicino le delicate operazioni di soccorso sotto la Torre dei Conti. I due esponenti istituzionali hanno espresso vicinanza ai lavoratori coinvolti e agli operatori impegnati nelle ricerche, mentre la zona di largo Corrado Ricci è stata completamente transennata e posta sotto controllo dalle forze dell’ordine.

L’area è presidiata dai carabinieri del comando di piazza Venezia e della compagnia Roma Centro, che stanno collaborando con il Nucleo Ispettorato del Lavoro e i tecnici della Asl per i primi rilievi. Le indagini, già avviate, dovranno chiarire le cause del cedimento e verificare il rispetto delle norme di sicurezza nei lavori in corso sulla struttura medievale.

Aggiornamento ultima ora: c’è stato un secondo crollo

Secondo gli aggiornamenti in corso, in questi minuti si è verificato un secondo cedimento strutturale della Torre dei Conti.

Secondo le prime informazioni, una persona sarebbe ancora sotto le macerie, ma è cosciente e in contatto con i vigili del fuoco, che stanno lavorando senza sosta per estrarla in sicurezza. L’area rimane completamente isolata, mentre le operazioni di soccorso proseguono in un clima di forte tensione e apprensione.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Freel%2F1243534487533420%2F&show_text=false&width=265&t=0