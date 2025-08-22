È stato trovato senza vita in un dirupo il 97enne allontanatosi da casa a Savignano Irpino, in provincia di Avellino. Erano stati i figli, nel pomeriggio di giovedì a lanciare l’allarme. Le ricerche, a partire dalla contrada Piano, dove l’uomo risiedeva, hanno coinvolto carabinieri e il Nucleo comunale di Protezione Civile. Utilizzato anche un drone con termocamera che ha consentito la individuazione, nella tarda serata, dell’anziano.