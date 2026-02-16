La polizia australiana ha lanciato un appello alla liberazione di un uomo di 85 anni sequestrato per errore da una banda di malviventi. Gli agenti avevano appreso venerdì scorso del rapimento di Chris Baghsarian, sequestrato nella sua abitazione da tre intrusi nel sobborgo di North Ryde a Sydney.

“Hanno preso la persona sbagliata”

Secondo l’emittente nazionale Abc, i rapitori volevano rapire un individuo legato alla rete criminale Alameddine attiva nei quartieri occidentali della città. Baghsarian “non è però coinvolto in nessuna rete criminale”, ha annunciato ai giornalisti il comandante di polizia Andrew Marks, precisando che i rapitori “intendevano catturare una certa persona, ma hanno preso quella sbagliata”.

La polizia ha quindi esortato i rapitori a liberare l’85enne il prima possibile. La persona in questione richiede infatti attenzioni mediche quotidiane e la sua famiglia è in grande angoscia. “Il fatto che questi malviventi abbiano commesso un così grave errore è preoccupante”, ha poi aggiunto il comandante.