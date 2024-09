Bambino rapito all’età di sei anni ritrova il fratello 73 anni dopo. Luis Armando Albino fu rapito in un parco a West Oakland, in California, nel 1951 mentre giocava con il fratello Roger. Lo ha rintracciato 73 anni dopo la nipote. Lui ha 79 anni, il fratello è morto un mese dopo la ricongiunzione, aveva 82 anni.

Luis Armando Albino scomparve il 21 febbraio 1951, dopo essere stato rapito da una donna in un parco a West Oakland, California.

Il ragazzino stava giocando con il fratello maggiore, Roger, in quel momento e fu attirato via da una donna che gli promise di comprargli dei dolci.

Invece era stato trasportato in aereo attraverso l’America prima di essere cresciuto da una coppia a New York City.

Il caso del bambino sparito nel nulla

Il caso rimase in sospeso per decenni, con una nipote devota che in seguito cercò di trovare risposte per la sua famiglia. La madre di Luis non perse mai la speranza, ma morì senza risposte nel 2005 all’età di 92 anni.

Ora 79enne, Luis si è riunito a Roger, 82enne, a giugno prima che il fratello maggiore morisse il mese scorso di cancro.

Luis è stato rintracciato dalla nipote Alida Alequin, 63 anni, che ha eseguito un test del DNAonline e ha utilizzato gli archivi dei giornali nella sua persistente ricerca di risposte alla tragedia familiare.

I suoi sforzi, riferisce Susie Beever sul Mirror, hanno dato i loro frutti dopo aver rintracciato Luis all’inizio di quest’anno insieme al Dipartimento di Polizia di Oakland, all’FBI e al Dipartimento di Giustizia.

Un test del DNA ha riaperto le ricerche

Nel 2020 ha fatto un test del DNA per divertimento e ha contattato Luis dopo che il loro DNA era risultato compatibile al 22%, anche se non ha mai ricevuto risposta. Le figlie di Alida hanno quindi iniziato a indagare, cercando il nome di Luis online e scoprendo le sue foto su microfilm nella biblioteca locale.

Dopo aver riunito i fratelli, Alida, la cui madre è la sorella dei due uomini, ha raccontato al Mercury News come suo zio “mi abbia abbracciata e abbia detto, ‘grazie per avermi trovato'”. Ora nonno lui stesso, Luis, come è emerso, ha continuato a vivere una vita fruttuosa, lavorando come pompiere e prestando servizio nel corpo dei Marines in Vietnam .

“Si sono abbracciati e si sono abbracciati forte e a lungo. Si sono seduti e hanno semplicemente parlato”, ha detto Alida. Parlando della morte di Roger, ha detto che “è morto felicemente” ed era “in pace con se stesso, sapendo che suo fratello era stato ritrovato”.

Sebbene Luis non abbia ancora rilasciato interviste ai media, si è capito che restano domande senza risposta sul perché sia stato rapito.

Le persone che credeva fossero i suoi genitori sono morte, è stato riferito, mentre gli adulti che lo circondavano a New York si sono rifiutati di rispondere a qualsiasi domanda.

Parlando di sua nonna e della madre di Luis, Alida ha aggiunto: “Ha sempre pensato che lui fosse vivo. Se lo è portato nella tomba”. L’ FBI ha affermato che, mentre il caso della persona scomparsa era ormai chiuso, le indagini sul rapimento sono ancora in corso.

