Un giovane di 20 anni di Carini, in provincia di Palermo, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dopo aver accoltellato il padre durante una lite domestica. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe agito per difendere la madre, intervenendo nel conflitto con il padre. La vittima, Marco Patti, 44 anni, è stata colpita due volte alle scapole, con conseguenti danni ai polmoni. Ricoverato all’ospedale Civico di Palermo, è stato sottoposto a un intervento chirurgico e non sarebbe in pericolo di vita. Sull’episodio indagano i carabinieri, che hanno già sentito la donna e il giovane.

La dinamica della lite e l’indagine in corso

L’incidente è avvenuto nella notte in un’abitazione di via Vespucci a Carini. Secondo quanto ricostruito, la casa era teatro di continue liti tra i genitori, e durante l’ultimo confronto, il figlio avrebbe preso le difese della madre contro il padre. La vicenda è ancora in fase di accertamento, e i carabinieri della compagnia di Carini, coordinati dalla procura, stanno portando avanti le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.