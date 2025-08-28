Il bilancio delle vittime degli attacchi russi di questa notte a Kiev continua a salire. L’amministrazione militare della capitale ha confermato la morte di 17 persone, tra cui quattro bambini, mentre i soccorritori proseguono le ricerche tra le macerie nel distretto di Darnytsia. Gli attacchi hanno colpito anche edifici civili e danneggiato la delegazione dell’Unione Europea nella capitale ucraina. La commissaria Ue per l’Allargamento, Marta Kos, ha condannato con fermezza i raid, definendoli “un chiaro segnale che la Russia rifiuta la pace e sceglie il terrore”, esprimendo solidarietà al personale europeo e agli ucraini colpiti. Sulla stessa linea il presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa, che ha ribadito che “l’Ue non si lascerà intimidire” e che l’aggressione russa rafforza la determinazione a sostenere Kiev.

Da Mosca intanto, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato che l’“operazione militare speciale” prosegue, con l’obiettivo di colpire infrastrutture militari ucraine, pur ribadendo l’interesse a portare avanti un processo negoziale. Le condanne internazionali ai raid russi non si sono fatte attendere. Il premier britannico Keir Starmer ha accusato Putin di “uccidere bambini e civili e sabotare le speranze di pace”. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il premier spagnolo Pedro Sanchez hanno definito l’attacco alla delegazione Ue una grave violazione del diritto internazionale, rinnovando la loro solidarietà al popolo ucraino.