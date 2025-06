A Mulegns, un pittoresco villaggio svizzero di appena 11 abitanti, è stato di recente inaugurato un particolare edificio. Si chiama Tor Alva, ed è la torre stampata in 3D più alta del mondo. Con i suoi 30 metri d’altezza, l’edificio, sviluppato in collaborazione con l’ETH di Zurigo, si è mostrato al pubblico lo scorso 20 maggio, presentandosi come un simbolo di innovazione architettonica e sostenibilità ambientale.

Tor Alva, la torre in 3D

La progettazione, unica nel suo genere, si basa interamente sulla stampa 3D robotizzata, un processo innovativo che ha permesso la realizzazione di 32 colonne intrecciate. Ogni colonna è stata stampata singolarmente mediante l’utilizzo del calcestruzzo morbido. Per garantire un design modulare, le colonne sono state poi collegate tra loro con viti e cavi d’acciaio, senza dunque ricorrere all’impiego del cemento. Con l’impiego della stampa in 3D si è evitato dunque l’uso dei materiali da costruzione, un processo che ha permesso di abbattere sensibilmente le emissioni di CO2. La struttura, facilmente smontabile, è stata inoltre progettata per garantire leggerezza ma anche una notevole resistenza.

Sviluppata dagli architetti Michael Hansmeyer e Benjamin Dillenburger dell’ETH, Tor Alva presenta quattro differenti livelli raggiungibili con una scala a spirale. L’interno della torre, inoltre, offre lo spazio necessario per diverse iniziative culturali, come mostre e performance teatrali. L’ultimo piano dell’edificio ospita anche uno spazio con vista panoramica sulla Val Giuliera. Tor Alva, infatti, oltre a mostrarsi come un’opera ingegneristica innovativa e di altissimo livello, si presenta come un luogo attivo e funzionale. Dal 23 maggio è possibile infatti visitare la torre e da luglio Tor Alva ospiterà anche alcuni eventi culturali.