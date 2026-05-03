In Giappone, gli “spoiler” troppo dettagliati non sono più solo una seccatura per gli appassionati, ma possono diventare un reato. Il Tribunale distrettuale di Tokyo ha infatti stabilito che alcuni contenuti online che svelano trame e scene in modo approfondito possono violare il diritto d’autore, equiparandoli a veri e propri adattamenti non autorizzati.

Al centro del caso c’è Wataru Takeuchi, 39 anni, gestore di un sito specializzato in anticipazioni su film e anime. Il 16 aprile è stato condannato a 18 mesi di reclusione con pena sospesa per quattro anni e a una multa di un milione di yen, dopo aver pubblicato articoli estremamente dettagliati su “Godzilla Minus One” e sull’anime “Overlord III”. Takeuchi ha presentato ricorso.

Secondo i giudici, i testi non si limitavano a riassunti o recensioni, ma includevano dialoghi trascritti, immagini e descrizioni scena per scena, tali da “mantenere le caratteristiche essenziali dell’opera originale”. Un livello di dettaglio che, per la corte, configura un adattamento vietato senza autorizzazione.

“Il punto principale era la misura in cui le espressioni creative del film originale […] fossero rimaste nell’articolo”, ha spiegato il giurista Tatsuhiro Ueno. Un breve riassunto resta lecito, ma quando “una parte considerevole di un articolo è dedicata all’introduzione del contenuto”, il rischio di violazione cresce.