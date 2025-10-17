Le ultime corrispondenze da Murcia raccontano del clima impazzito e delle piogge torrenziali, le alluvioni nel sud est della Spagna. Non l’ultimissima notizia, decisamente più leggera fortunatamente, ma non ditelo agli abitanti della frazione di Javalí Viejo, abitanti con la sola colpa di vivere accanto a una scuola.

A Murcia, in Spagna

E che hanno dovuto passare la notte in bianco e maledicendo un “happy birthday to you” che risuonava in loop dagli altoparlanti di uno stereo evidentemente inceppato sulle stesse note.

“Cumpleaños feliz”, in effetti, a palla e senza tregua. Il fatto è che dalle 23 e per tutta la notte le strofe hanno torturato la popolazione locale. Solo l’intervento dei vigili del fuoco, praticamente all’alba, ha arrestato lo strazio acustico. Solo loro potevano introdursi nella scuola. Avrano spinto stop o preso a martellate l’impianto?