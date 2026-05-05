Prima dà in escandescenza al parco, poi picchia i poliziotti intervenuti per fermarlo. Protagonista della vicenda un uomo di trentacinque anni, originario della provincia di Novara, arrestato dalla polizia a Verbania con le accuse di violenza, minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti, allertati dai genitori di alcuni bambini, lo hanno fermato nel parco giochi Edoardo Cometti di Verbania, nel quartiere Sant’Anna, dove l’uomo aveva dato in escandescenze, disturbando e comportandosi in maniera non consona alla presenza dei minori, arrivando anche alle mani con un passante che aveva tentato di allontanarlo.

All’arrivo della volante della polizia il trentacinquenne, presumibilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ha aggredito i poliziotti, e dopo essere stato ammanettato ha colpito con calci e testate quattro agenti intervenuti, due dei quali sono stati refertati in ospedale. All’uomo, con precedenti per reati violenti e contro il patrimonio, è stato applicato l’obbligo di firma.