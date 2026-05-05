La Corte d’Assise di Milano ha condannato a 17 anni di reclusione Shu Zou e Liu Chongbing, gestori di un bar in viale Cermenate, a Milano. I due erano imputati per l’omicidio di Eros Di Ronza, 37 anni, ucciso durante un tentato furto di gratta e vinci.

I giudici hanno escluso l’aggravante della crudeltà, riconoscendo però l’attenuante della provocazione. Una decisione che ha inciso sulla pena finale, pur confermando la responsabilità dei due imputati per la morte dell’uomo.

Il tentato furto e l’aggressione

I fatti risalgono al 17 ottobre 2024, quando Di Ronza, insieme a un complice, si era introdotto nel bar-tabaccheria nelle prime ore del mattino, intorno alle 4. L’allarme antifurto aveva però fatto intervenire Shu Zou, nipote della proprietaria, che aveva raggiunto il locale sorprendendo il ladro mentre cercava di uscire.

Secondo la ricostruzione, Zou si sarebbe scagliato contro l’uomo colpendolo con una forbice portata da casa, infliggendo diversi fendenti alle gambe e ai glutei. Successivamente anche Liu Chongbing, marito della titolare, sarebbe intervenuto, partecipando all’aggressione. Nel frattempo, il complice di Di Ronza era riuscito a fuggire senza essere fermato.

La chiamata ai soccorsi e le motivazioni dei giudici

Dopo l’aggressione, Zou aveva contattato i soccorsi spiegando la situazione: il ladro era gravemente ferito e perdeva molto sangue. Nonostante la richiesta di intervento, per Di Ronza non c’è stato nulla da fare.

Per i magistrati, tuttavia, al momento dell’aggressione l’uomo non rappresentava più un pericolo imminente, poiché stava tentando di fuggire. Questo elemento è stato determinante nella valutazione della responsabilità penale dei due gestori.